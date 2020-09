Fudbalski klub Arsenal ima novog golmana. Kako je potvrđeno na sajtu kluba, u London je stigao Aleks Runarson, isladnski golman koji je do sada branio za Dižon.



Runarson ima 25 godina, ponikao je u Rejkjaviku, pre nego što se preselio u danski Nordsjeland.



Nakon tri sezone u Danskoj, leta 2018. godine stigao je u Dižon. Za francuski klub je tokom prošle sezone branio na 13 utakmica.



"Presrećan sam i ekstremno ponosan, ovo je veliki dan za mene. Ovo je jedan od najvećih klubova na svetu, 13 puta šampion Engleske, 14 puta šampion FA kupa, a Premijer liga je najveća na svetu", rekao je Runarson.





On će biti rezervni golman, dobio je dres sa brojem 13.

The newest member of our family 🔏 pic.twitter.com/0t4MLn1Kxm