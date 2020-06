Arsenal našao štopera, i to kakvog! Arteti obećan poker pojačanja, ovo su imena!

Uvek pouzdani David Ornštajn napravio je apdejt onoga što Arsenal pokušava u prelaznom roku.



Već posle par utakmica "Restarta" jasno je da od Lige šampiona neće biti ništa, jer realno tim nema kvalitet za neke ozbiljne stvari, ali Arteta je dobio obećanje da će moći da dovede četiri igrača koja bi značajno unapredila tim, kao i da će klub učiniti sve da zadrži Obamejanga.



Šta želi Arteta?



Pre svega štopera, Saliba stiže iz Sent Etjena, ali su Mustafi, Sokratis i David Luiz zaista nevolja, po onome što prikazuju ove sezone. Neće sva trojica otići, ali je Španac tražio da se dovede iskusan defanzivac i izbor je izgleda pao na Tajrona Mingsa.



Radi se o fudbaleru koga će Vila biti prinuđena da proda, ako ispadne iz lige, što je sve izvesnije. Mings je prošao školu Sautemptona, igrao za Bornmaut, kasnije ga je Vila otkupila i ove sezone je stigao do reprezentacije. Arsenal bi bio logičan korak napred.



Arteta traži i vezistu, Parti je bio meta, ali ako Atletiko ne prihvati trampu za Lakazeta, ili eventualno ne smanji cenu, mogli bi da se okrenu nekim drugim igračima, videćemo da li će uspeti da dovedu Rabioa iz Juventusa na pozajmicu sa otkupom.



Treći je Vilijan, on će danas produžiti ili neće, ugovor sa Čelsijem do kraja sezone, ali u avgustu odlazi. Da li u Totenhem ili Arsenal videćemo, čini se da je bliži Arsenalu koji može da mu ponudi i veći novac i trogodišnji ugovor, što je osnovni uslov za sjajnog Brazilca.











I na kraju, Arteta hoće senzaciju iz Sportinga Žoelsona. Jedna od najboljih škola na svetu je izbacila momka koji ima 17 godina, ako ne potpiše ugovor, onda bi bio jeftiniji, klauzula je 45 miliona, ali bi za dvadesetak mogao da stigne u London. Dao je pet golova i imao dve asistencije, svakako da bi bio ulaganje u budućnost. Žoelson je poreklom iz Gvineje Bisao, ali od 15. godine igra za portugalske reprezentacije raznih uzrasta i uvek sa starijima od sebe. Zanimljivo da mu je i brat u akademiji, a da je njegov otac Mango Žoelson svojevremeno bio u mlađim kategorijama Sportinga, a onda postao fudbalski agent. Dortmund je pregovarao sa "Lavovima2 kao i Lajpcig, ali priča se da bi klinac radije uzeo veći novac u Engleskoj...