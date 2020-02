Arsenal minulog leta propustio veliku priliku na tržištu!

"Tobdžije" igraju sezonu za zaborav, Mikel Arteta je blago popravio stvari, pa budućnost kluba makar deluje dobro, kako je veliki broj mladih igrača pokazao veliki potencijal.





Ipak, stvari su mogle da budu i drugačije, da je Arsenal bolje poslovao na transfer tržištu.



Na leto su doveli Nikolu Pepea za 80 miliona evra, reprezentativac Obale Slonovače je tek u poslednje vreme počeo da pokazuje zašto je doveden.



Vilijam Saliba je plaćen Sent Etjenu 30 miliona evra, ali je ostavljen u Francuskoj do kraja sezone, Kijeran Tirni je plaćen 27 miliona evra Seltiku, ali muči muku sa povredama od kako je stigao.



Jedini koji je redovan u postavi je David Luiz, ali se Brazilac nije baš pokazao kao sjajno pojačanje, dok je svakako najbolji potez angažovanje Gabrijela Martinelija, koji je pokazao da poseduje ogroman potencijal.



Doveden je i Dani Sebaljos, mučio se, usledila je povreda, pričalo se da bi mogao da se vrati u Real, ali je Arteta odlučio da mu ukaže šansu, videćemo kako će se snaći do kraja sezone, da bi potom u januarskom roku u klub na pozajmicu stigli Sedrik Soareš iz Sautemptona i Pablo Mari iz Flamenga.







Sada se pojavila priča da su letos za oko 16 miliona evra mogli da dobiju još jedno vredno pojačanje.



Naime, 22-godišnji vezista Ismael Benaser je tokom letnjeg prelaznog roka napustio Empoli i pojačao redove Milana za pomenutu cifru, a "Tobdžije" su imale priliku da izjednače tu ponudu i presele ga na "Emirejts".









Foto: EPA-EFE/MATTEO BAZZI





Alžirac je dve godine proveo u Arsenalu, upisao je tek jedan nastup u Liga kupu, preselio se 2017. godine u Empoli i zablistao.



Ipak, u Severnom Londonu su odlučili da ne šalju ponudu za njegove usluge Italijanima, pa su tako "Rosonerima" dali zeleno svetlo za njegov potpis.



Benaser je tek pod Stefanom Piolijem zaigrao na "San Siru", počeo je da pruža sve bolje partije i za sada ima upisanih 18 nastupa u Seriji A i tri u Kupu Italije.



Čini se da je Benaser mogao da bude od velike pomoći "Tobdžijama" ove sezone, ali u klubu nisu tako mislili.