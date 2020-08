Arsenal i spekulacije - sedmorica koji bi mogli da napuste "Emirate"!

Čitajući engleske medije danas došli smo do podatka da su se čak sedmorica igrača Arsenala pojavila na meti drugih klubova.



O kome se radi?



Prvo smo čitali o Robu Holdingu, igraču koji igra kao štoper i koji je na meti Lidsa, navodno je Arsenal spreman da ga pusti potpuno besplatno samo kako bi ga skinuo sa platnog spiska.



Sledeći je Mateo Genduzi, "San" navodi da je jeftinija varijanta Pari Sen Žermena od Sergeja Milinković-Savića, a u isti klub bi mogao i Ektor Beljerin koji se povezuje sa vicešampionom Evrope.



Lukas Toreira je takođe igrač koji je na meti drugih klubova, to je odavno jasno, a danas je "Dejli ekspres" pisao kako je Lacio tim koji ga želi.



Dalje, Sokratis je meta Napolija, želi odlazak usled dolaska Gabrijela, a zanimljivo da je meta istog kluba i Mustafi.



Za kraj, Kalum Čembers, još jedan od igrača koji bi mogli napustiti Arsenal, ali se danas pisalo samo o njegovom odlasku, ne o klubu u koji bi mogao otići. Podsećamo, navodno je Fulam pre nekoliko dana bio zainteresovan upravo za njega, ali je kasnije to negirano.