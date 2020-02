Arsenal dobija iznenadno "pojačanje" narednog leta!

Kako prenose engleski i italijanski mediji, Roma je odustala od ideje da otkupi ugovor Henrika Mhitarijana od Arsenala narednog leta.



Fudbaler iz Jermenije je minulog leta stigao u Rim na pozajmicu sa pravom otkupa, te "Vučica" može da ga otkupi od "Tobdžija" za 25 miliona evra, ali izgleda da to neće učiniti.



Smatraju da je to prevelika svota za 31-godišnjeg igrača, koji pritom ima i problema sa povredama, ove sezone je već propustio 11 utakmica.



Tako će se po svemu sudeći Mhitarijan vratiti na sever engleske prestonice narednog leta, ima ugovor sa Arsenalom do leta 2021. godine, videćemo da li će dobiti priliku da se dokaže kod Mikela Artete ili će godinu dana pre isteka ugovora ipak promeniti sredinu.



Bivši fudbaler Dortmunda i Mančester junajteda je ove sezone upisao 15 nastupa za Romu, postigao je četiri gola i upisao jednu asistenciju.