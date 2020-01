Arsenal će ipak dobro proći, još jedno pojačanje za manje od milion funti!

Arsenal je danas završio posao oko dolaska Pabla Marija, Španac je stigao kao pozajmljen igrač i to iz Flamenga.



Ipak, to neće biti sve, ako je verovati Telegrafu koji tvrdi da će put Emirejtsa i fudbaler Sautemptona Sedrik Soareš.



Portugalac će stići kao pozajmljen igrač, to će "tobdžije" platiti manje od milion funti, s tim što postoji mogućnost da desni bek ostane u Londonu i nakon leta.



Soareš će predstavljati alternativu za Ektora Beljerina koji se nedavno vratio na teren nakon teške povrede ligamenata.



Teško da će navijači Arsenala biti oduševljeni ovim potezima Artete, nisu to igrači vrhunskog kalibra, ali Španac očigledno ima zacrtan put.