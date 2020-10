Anćelotiju odrešene ruke, stiže i štoper!

Everton ima početak sezone iz snova.



Anćelotijev tim je maksimalan u prva tri kola te deli prvo mesto po bodovima sa Liverpulom i Lesterom.



U naredno kolo dočekuju Brajton, navijači očekuju nastavak uspešne serije a verovatno i pre toga na "Gudison park" dolazi Ben Godfri.



Traženi defanzivac Noriča bi po pisanju engleskih medija mogao uskoro da obuče dres plave boje. "Kanarinci" su odbili prvu ponudu od 20 miliona funti plus bonusi, klub iz Liverpula je sada povećao na 25 miliona plus bonusi te se smatra da će to biti dovoljno za mladog Engleza.













Godfri ima 22 godine, nastupao je za mlađe selekcije svoje zemlje. Bića jaka konkurencija Mini i Kinu pozadi.