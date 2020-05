Alegri se vraća, šta su opcije?

Maksu Alegriju je istekao ugovor sa Juventusom, odsedeo je godinu dana, bez angažmana, primao novac od bivšeg kluba i sada je spreman da se vrati na posao.



Ima nekoliko opcija.



Prva je PSŽ. Naime, i dalje se lome koplja oko Tuhela, ako Parižani ništa ne urade u Ligi šampiona u avgustu, Nemac bi mogao da ode, a Leonardo želi Italijana pre Poketina.



I jedan i drugi su kandidati za poziciju u Njukaslu, mada navijači žele Beniteza.



Šta još ostaje Alegriju?



Priča se da, ako Solskjer ne izbori Ligu šampiona, ili loše krene u novu sezonu, ma kada to bude, Junajted neće imati strpljenja, da će biti smenjen, to čeka Poketino, ali i Alegri.



Italijan želi u Premijer ligu, mada su klupe velikih klubova zatvorene. Pominjan je njegov povratak u Milan gde je početkom decenije osvojio titulu, ali on je u startu odbio tu mogućnost...