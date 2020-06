Albanac priznao, zavisi od Sergeja, ovo su pet opcija za Srbina!

Sergej Milinković Savić ima čvrst ugovor sa Laciom, Rimljani su mu poboljšavali ugovor iz godine u godinu, izbrisali klauzulu po kojoj bi trebalo da dele prihod od sledećeg transfera sa Genkom, a naš reprezentativac je i dalje negde između odlaska u veći klub i još jedne sezone u Rimu.



"On je vezan za Lacio, imamo sjajne odnose, sigurno ne moramo da ga prodamo", kaže Igli Tare.



Ali, Albanac dodaje da klub mora pametno da planira, možda i iskoristi situaciju posle pandemije.



Dugogodišnji igrač, pa direktor Lacija kaže da moraju da budu kreativni, što se naslanja na priču, da bi Rimljani, ako stigne prava ponuda mogli da prodaju Srbina i onda da novac iskoriste kako bi se pojačali za takmičenje u Ligi šampiona i povećali broj kvalitetnih igrača. Zbog krize, dosta klubova Serije A prodavaće po nižoj ceni, pa Lotito i Tare računaju da mogu da uzmu nekoliko talentovanih igrača na račun prodaje "Narednika" kako Srbina zovu na Apeninima.



Šta su opcije za igrača koji je odigrao 194 meča za Lacio, dao 36 golova, imao 26 asistencija i osvojio tri trofeja sa "L'Akvilama".



Prva je da ostane u klubu još sezonu, ako ne bude stigla ponuda od oko 70 miliona evra, koliko se priča da bi Lacio prihvatio, plus bonuse ili procenat od sledeće prodaje. U tom slučaju, ponovo bi bio nagrađen povišicom, primao bi 3.5 miliona plus bonuse. Sergej je zajedno sa Ćirom Imobileom najplaćeniji igrač Lacija u eri Lotita od 2004. godine.



Druga je odlazak u PSŽ. Naime, Kežman pregovara sa Leonardom, već smo pisali, Parižani bi mogli da pošalju ponudu od 80 miliona za Sergeja i Crnogorca Marušića, čime bi rešili dve problematične pozicije u timu. Lotito bi naravno za taj novac mogao da dovede pet ili šest dobrih igrača, zamene za Marušića postoje, a sigurno da bi značajno pojačao tim.



Treća opcija vezana je za eventualni odlazak Pogbe, u tom slučaju bi Junajted stupio u akciju, Milinković-Savić može da igra na više mesta u timu, bio bi idealan partner za Bruna Fernandeša, jak je, prodoran, može da se ubaci iz drugog plana.



Četvrti je Čelsi. Situacija je vezana za odlazak Žorginja i dva velika pojačanja koja bi finansirao Abramovič. Radi se o Čilvelu levom beku i eventualno napadaču, Dembeleu, međutim, prodajom nekolicine igrača iz veznog reda sigurno bi se otvorilo mesto za Sergeja Milinković Savića.













Ipak, ta opcija, kao i ona poslednja, Totenhem su najmanje verovatne. Za "Pevce" je oko 70 miliona evra nedostižno, osim ako ne bi uključili nekog igrača, ali svi oni imaju jake ugovore. Levi ne da Murinju da proda klupskog rekordera po visini transfera Ndomebelea i tako otvori mesto za univerzalnog Srbina i realno, iako engleski mediji dovode Sergeja u vezu sa Totenhemom, nije realno da izdvoje toliko novca, pogotovo ako ostanu bez plasmana u Ligu šampiona...



Ostanak u Italiji u drugom klubu nije scenario za našeg igrača, Inter je popunio vezni red, a i pored toga što je Sergej gledao ka Torinu, Juventus ne želi da pregovara sa Lotitom, već deceniju, od Lihštajnera od njega nisu kupili igrača...