Alarm u Madridu, heroji protiv Gladbaha uskoro odlaze?!

Real Madrid se izvukao i na kraju napravio podvig.



Real je izgubio od Šahtjora, pa je u Menhengladbahu gubio 2:0 do 87. minuta i izvukao bod. Na kraju, prvi je u grupi i imaće najlakši žreb u osmini finala, pošto može samo na Lacio, Lajpcig, Atalantu i Porto.



Ipak, dan posle, opet ima razloga za brigu. Kapiten Serhio Ramos, Luka Modrić i Lukas Vaskez i dalje nemaju adekvatnu ponudu o produžetku saradnje, a ugovori im ističu 30. juna.



Sinoć smo opet videli da bez Ramosa i Modrića, Real nije isti tim, odnosno koliko je jači i sigurniji kada su oni na terenu. Za njih zamene i dalje nema.



Ipak, Florentino Perez odugovlači, jer Ramos sledeće godine puni 35, Modrić 36, a imaju ogromne ugovore.



Jedino Ramos ima ponudu da produži ugovor do 2023. godine, ali sa znatno manjim primanjima, dok Modrić i Vaskez nisu dobili nikakav poziv.



As podseća da to znači da za tri nedelje oni mogu da pregovaraju sa bilo kim i da potpišu predugovor, te da 30. juna odu kao slobodni igrači.



Da li Florentino Perez treba to da dopusti?