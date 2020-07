Ako se Jokan ne vrati na Ostrvo, sarađivaće sa legendom Premijer lige!

Slaviša Jokanović se ponovo provlači kroz engleske medije, kao potencijalni povratnik na klupu Votforda.



Ipak, deluje da on ne namerava da napušta Katar dok ne dobije neku ponudu koja se ne odbija.



Jokan u međuvremenu gradi jak tim, i sada želi da dovede Seska Fabregasa!



Ovu vest preneo je Frans fudbal, koji nije ulazio u detalje, ali tvrdi da bi Monako mogao da pusti Španca posle manje od dve godine.



Fabregas ima 33 godine, utisak je da je mogao i duže da traje, ali ne treba zaboraviti da je on na velikoj sceni još od 2005. godine, kada je postao najmlađi kapiten u istoriji Arsenala.



Kasnije je ostvario svoj san povratkom u Barselonu, leta 2011. godine, ali nažalost, posle samo jedne sezone otišao je i Pep Gvardiola, kada je sve nizbrdo krenulo i Kataloncima i Fabregasu.



On je napustio Barsu posle samo tri godine, leta 2014. je otišao u Čelsi, a potom je januara prošle godine prihvatio poziv Tijerija Anrija da pređe u Monako.







Što se Jokana tiče, on je slavu stekao na Ostrvu radeći u Votfordu i Fulamu koje je uveo u Premijer ligu, a na klupi Al-Garafe je od prošlog leta.