Ako ovo uradi Sterling će definitivno biti najomrženiji u PL!

Kroz nedelju dana počinje žalbeni proces na odluku FIFA da se Mančester Siti izbaci iz evropskih takmičenja na dve godine uz finansijsku kaznu od 30 miliona evra. De Brujne i ostatak igračkog kadra Sitija, uz naravno čelnike kluba, veruje u pozitivan ishod. Najbitnije jeste da i dalje važeći šampion Engleske ne ostane uskraćen učestvovanja u Ligi šampiona jer bi to mogao biti okidaš za tektonske promene na "Etihadu".



Dejli Star piše da bi potencijalnu suspenziju Sitija najviše iskoristio gradski rival sa "Old Traforda".



Ne samo da bi eliminacijom "građana" peto mesto u ligi išlo u LŠ, već bi i sijaset igrača moglo da potraži novu sredinu.



Independent dodaje kako su analitičari Junajteda između ostalog odredili i Rahima Sterlinga kao metu u narednom prelaznom roku!



Sančo i Haverc ostaju prve mete kluba u ofanzivnom smislu, traži se pravi naslednik legendarne 'sedmice' Junajteda. Sa druge strane Rahim Sterling bi po mnogima mogao da ponese to breme.









Engleski reprezentativac je blizu svog stotog gola u Premijer ligi, iz sezone u sezonu pokazuje konstantnu efikasnost. Naravno moramo pridodati tu i faktor navijača. Potencijalnim prelaskom u tabor gradskog rivala Sterling bi ponovio nešto slično kao i 2015. godine kada je napustio "Enfild" za sumu od 57 miliona funti.



Krilni napadač Sitija ima ugovor do 2023. godine sa Sitijem, njegova cena je dobrano preko sto miliona evra, ali ako se suspenzija Gvardiolinog tima održi niko ne može da garantuje ostanak najvećih zvezdi.