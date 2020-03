Ako ode Nejmar, PSŽ dovodi drugog Brazilca?

Iako je ofanzivac Čelsija Vilijan rekao da želi da ostane u Premijer ligi po isteku ugovora sa Plavcima, možda ga ponuda sunarodnika natera da razmisli još jednom.

Navodno, sportski direktor Pari Sen Žermena Leonardo, smatra da bi Vilijan bio top pojačanje, jer je besplatno, a poseduje ogromno iskustvo i može da igra na više pozicija i u različitim formacijama.



To je svakako potvrdio igrajući za Žozea Murinja, Antonija Kontea, Mauricija Sarija i sada Frenka Lamparda, jer je Vilijanu potpuno svejedno i na kojoj strani igra i u kojoj formaciji.



Le Sport 10 piše da je Leonardo već predložio upravi da ponude Vilijanu bolje uslove i ukradu ga Totenhemu, koji se do sada pominjao kao najzainteresovaniji.



Vilijan će u avgustu napuniti 32 godine, ali sigurno da ima još koju godinu u nogama. Uz to, u Parizu je brazilski klan uvek jak i popularan...





Možda bi Vilijan upravo mogao da bude zamena za Nejmara, koji sve više pritiska klub da ga pusti nazad u Barselonu.