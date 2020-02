Ako ode Lautaro, zamena stiže iz Londona?

Lautaro Martinez želi da igra zajedno sa Lionelom Mesijem i teško da će Inter uspeti da ga ubedi u suprotno.



"Protiv" Intera radi i klauzula od 111 miliona evra, koja stupa na snagu 1. jula i Barselona je spremna da odmah tada završi čitav posao.



Svesni toga, u Interu su momentalno odredili pravu zamenu, a to je Pjer-Emerik Obamejang!



On želi da napusti Arsenal kako bi se borio za trofeje, a Inter sigurno garantuje borbu za titulu u Seriji A.



Obamejang ima ugovor do juna 2021. godine i ne želi da ga produži, stoga bi na leto ušao u poslednju godinu ugovora i samim tim Inter može da spusti cenu.



Navodno, Inter nudi Obamejangu četvorogodišnji ugovor, ali sve zavisi od odlaska Lautara u Barselonu...