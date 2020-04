Ako ne Vilijan, Klop bira drugog slobodnog, i to još potrebnijeg?!

Od ove nedelje poznato je da Jirgen Klop želi Vilijana iz Čelsija, pošto mu istekne ugovor 30. juna, ali on nije jedini ofanzivac na meti koji postaje slobodan.



Kako prenose italijanski mediji, Liverpul je još jedan od klubova koji želi Drisa Mertensa, koji još uvek nije potpisao ugovor sa Napolijem.



Belgijancu ugovor ističe 30. juna, spekulisalo se da bi mogao u Inter, a onda su u trku ušli i ostali klubovi.



Ovaj 33-godišnji ofanzivac je po Klopovom ukusu zbog svoje polivalentnosti, odnosno što može podjednako dobro da igra i kao centralni napadač i po krilima.



On je ove sezone postigao 12 golova na 29 utakmica za Napoli, a zanimljivo je i to da je protiv Klopovog Liverpula u poslednje dve sezone postigao dva gola na tri meča.



Možda ga je baš to i preporučilo?



Dileme nema, Mertens je sjajno jeftino pojačanje ovog leta, kada će brojni klubovi biti u problemu zbog pandemije koronavirusa. Slobodan je, pristaće da bude u rotaciji i pokriva sve pozicije u napadu.