Ako Konte ode, zna se zamena! Evo šta je "naslednik" tražio od Intera!

Izgleda da i dalje Inter razmišlja o smeni Kontea, iako bi ih to koštalo 40 miliona evra, ili sudski proces u kome bi opravdali otkaz narušavanjem imidža kluba.



Ono što je problematično je podela u samom klubu, Marota i Ausilio navodno smatraju da Inter ne sme da pređe preko ovoga, da je Konte pljunuo na rad čitavog kluba, ne samo prošle, već i prethodnih godina.



Kinezi su oprezniji, problem je novca, morali bi da plate papreno i novog trenera, a Marota gura istu ideju kao i 2014. u Juventusu, Maksa Alegrija. I tada je stručnjak iz Livorna zamenio Kontea na klupi.



Alegrijeva cena je slična Konteovoj, desetak miliona, nešto više po sezoni, on je spreman da dođe u Inter, a navodno je već izneo neke svoje ideje. Želeo bi Mandžukića koji je bez kluba, pa je sada Inter u isčekivanju odluke oko Kontea, stopirao pregovore oko Džeka.



Alegri je trener koji je mnogo mirniji od Kontea, bolje sarađuje sa ekipom, on ne smatra, kako tvrde mediji da su ekipi potrebne baš velike promene.











Ono što bi moglo da presudi, uz eventualno ispadanje Intera od Hetafea je i to što Marota recimo veruje da bi Eriksen delovao mnogo bolje da je Alegri trener, da ne bi bile potrebne velike promene u odbrani, jer nekadašnji trener Juventusa i Milana je taktički mnogo prilagodljiviji od Kontea, ne insistira mada može da igra u 3-5-2. Alegri ne bi prodao ni u kom slučaju Godina, izvukao je maksimum iz Barzaljija recimo u Juventusu,a i vratio bi Naingolana iz Kaljarija, koga je želeo u Juventusu.



Sigurno je da će oko ovoga još biti priče, kako rekosmo problem je Konteova plata, no, to bi sigurno završilo na sudu. Prelomiće Kinezi i to posle završetka LE, ali je izvesno da ako Konte ode, Alegri je prvi kandidat za trenera Intera.