Ako je ovo tačno, Darko Lazović je pred transferom karijere!

Lacio je krenuo po Darka Lazovića i to ove zime!



Kako su preneli izvori bliski rimskom klubu, Rimljani ozbiljno jure zamenu za povređenog Senada Lulića, koji se neće skoro vratiti na teren.



Prema izvorima, Lacio je kontaktirao Lazovićeve predstavnike, a sportski direktor Igli Tare razamtra sve moguće opcije, a Srbin je jedna od najboljih.



Lazović je stekao slavu upravo igrajući na oba boka, savršeno se uklapa u formaciju 3-5-2, koju forsira Simone Ingazi.



Lazović ima ugovor do 2022. godine, ali ako Lacio dođe po njega, teško da će odbiti da napusti Veronu.



On je ove sezone odigrao 10 mečeva, postigao je gol i upisao asistenciju.



Verona je deveta na tabeli posle 13 odigranih utakmica, Lacio je osmi sa bodom više, ali ima ambiciju da napadne Ligu šampiona i ove sezone.





Lazović je u Italiju stigao iz Crvene zvezde 2015. godine, nastupao je prvo za Đenovu, a potom je 2019. prešao u Veronu.





Transfermarket njegovu cenu procenjuje na 5 miliona evra.