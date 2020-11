Ako je od Junajteda, mnogo je! Solskjer vraća štopera posle pet godina?!

Odigrao je blizu 200 mečeva za Junajted, dete je kluba, prošao je akademiju, osvojio je tri titule prvaka Engleske. I to nije sporno, osim toga što je dao mali doprinos svemu.



U njemu je Ser Aleks video naslednika Rija i Vidića, naredni menadžeri nisu, pa je pre pet godina otišao iz kluba u VBA.



Jeste, Džoni Evans.



I nije problem poslednjih pet godina, na kraju krajeva on je i u VBA i u Lesteru pokazao da je dobar igrač po standardima PL, ali nikada u Mančester Junajtedu nije delovao kao neko ko bi mogao da ostavi trag u velikom klubu.



Kapiten Severne Irske će se, kako tvrde engleski mediji vratiti u junu kao slobodan igrač. Imaće 33 godine, pretpostavlja se da je ideja da bude zamena za Megvajera i Lindelefa, da pojača konkurenciju i završi tamo gde je počeo.







Navijačima nije jasno zbog čega takva šansa ne bi bila pružena nekom mlađem igraču, da li je Solskjer smetnuo sa uma da je Evans spor i da je to najveći problem odbrane, da to što će biti slobodan ne znači ništa, jer zauzima prostor nekome od koga će biti veće koristi.



Junajted je navodno blizu dogovora sa Čalhanogluom iz Milana koji bi takođe trebalo da stigne na "Old Traford" što verovaqtno znači prodaju Pogbe, ali nije jasno kome.



Soslkjer želi Dembelea, Francuz nije produžio ugovor sa Barselonom, sada igra jer je Fati povređen, ali klub i dalje želi da dovede Depaja. Oni znaju da postoji kontakt sa Englezima, ali nema šanse da "Đavoli" plate 100 miliona evra koliko je Barselona tražila za krilnog napadača.







Klub bi osim Pogbe mogao da napusti i večito povređeni Baji, ali i još nekoliko igrača. Mančester Junajted neće trošiti veći novac na zimu, nema ni pravih varijanti na tržištu, ali svejedno, i ono što se pominje ne zagreva baš maštu navijača.