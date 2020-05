Agent progovorio, neverovatan novac za Uroša Račića?

Dosta pažnje je privukla izjava Igora Gluščevića, menadžera bivše Zvezdine nade, Uroša Račića koji je završio u Valensiji, ali je nakon epizode u Tenerifama, sada na pozajmici u Portugalu.



Famalikao, klub koji je ušao u prvu ligu prošle sezone je veoma zadovoljan njegovim partijama, a agent kaže da su Porto i Benfika zainteresovani za Račića.



"On je veoma srećan što je i dalje igrač Valensije, ali postoji interesovanje iz Engleske, Portugala i Italije. Ima 22 godine i videćemo hoće li produžiti ugovor sa španskim klubom, napreduje koracima od sedam milja i sigurno ga čeka velika karijera", kaže agent.



Gluščević je rekao da ne voli da govori o prošlosti, ali da su Portugalci želeli da ugrade u pozajmicu klauzulu o otkupu od 20 miliona evra, no Valensija je odbila ponudu.



Sada, ako se zna da je budžet kluba za koji sada igra Račić 7 miliona evra, moguće je da su osetili da je u pitanju veliki talenat i da bi mogli da ga preprodaju za mnogo veći novac, to je jedino objašnjenje za ovakav zahtev. Jednostavno, nanjušili su da mogu da zainteresuju veće klubove i ostvare profit.



Famalikao je inače klub čiji vlasnici drže i trećinu akcija Atletika iz Madrida, imaju 17 stranih igrača, desetak su pozajmice iz većih klubova i u trenutku prekida prvenstva bili su na sedmom mestu, obezbedili su opstanak bez problema, a pet su poena ispod crte koja vodi u Evropu.