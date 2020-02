Agent otkrio sve, ovo je konačna odluka Gareta Bejla i boleće Real!

Više nema nikakve dileme, Garet Bejl je izabrao da ostane u Madridu.



Njegov agent Džonatan Barnet je otkrio čitavu situaciju.



"Ljudi pričaju o stvarima koje ne poznaju. Većina klubova ne može da priušti sebi Bejla, plus on ima sređen život, navikao se na Madrid, mora da misli na ženu i decu", kaže najmoćniji fudbalski agent na svetu.



"Veoma je srećan, pričali smo sa Realom i oni znaju da su njegove namere da ostane do kraja ugovora. Garet zna da je važan deo Reala".



Barnet je kritikovao španske medije.



"Bejl je laka meta, pričaju laži kako ne govori španski, prave šale kad im nije mesto, kritikuju njegov stil života i to što je povučen. A u stvari on je jedan od najboljih igrača ikada koji je stigao u Španiju iz Britanije".



Nema drugih opcija?



"Neće se vratiti u Totenhem, nije bilo prilike i taj transfer je izmišljotina. Što se tiče Kine, ovo nije debro vreme da se ide u Kinu iz razumljivih razloga, ali sa druge strane, u Kini uvode limit na plate".



Bejl zna svoju sudbinu.



"Odradiće još dve i po godine ugovora, pa će onda odlučiti", otkrio je Barnet.



Ovo baš neće prijati Perezu, ako sračunamo platu i poreze, taj period će koštati blizu 90 miliona evra.