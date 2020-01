Ne računa Anderleht na Luku Adžića.



Praktično su se pokajali što su ga kupili u Crvenoj zvezdi za milion evra, sada je van spiska putnika za pripreme u Španiji i dobio je dozvolu da potraži novi klub.



Adžić je odigrao samo šest utakmica u dosadašnjem toku sezone, ali kada gledamo minute (152 do sada) to izgleda još manje.



On ima ugovor do juna 2022. godine, videćemo kakvu će cenu postaviti Anderleht ili možda imaju plan da ga pošalju na pozajmicu.



Uglavnom, ostanak je najslabija opcija za nekadašnje krilo Crvene zvezde.