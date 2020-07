Abramovič ne štedi, još jedan Nemac i senzacija Čempionšipa gotovi poslovi?!

Čelsi je slavio u gradskom derbiju protiv Kristal Palasa, Lampardovi momci su pobedili "orlove" rezultatom 3:2 te su preuzeli poziciju broj tri od Lestera koji je odigrao 1:1 sa Arsenalom.



Čelsi je posle godinu dana 'štednje' potresao fudbalsko tržište brzim kupovinama Hakima Zijeha i Tima Vernera, ali to je tek početak.



Prema pisanju Fabricija Romana naredni posao jeste dovođenje Kaija Haverca.



Igrač Leverkuzena je saopštio klubu da želi selidbu iz klub ukoliko dođe bitna ponuda u narednim nedeljama. Čelsi je reagovao i kontaktirao agente mladog igrača, Havercu se sviđa projekta "plavaca" a tu su i sunarodnici u vidu pomenutog Vernera, ali i Ridigera.



Ako ste mislili da je to kraj po pitanju dovođenja ofanzivaca - varate se. Čovek koji na svojim leđima nosi Brentford do plej-ofa u Čempinošipu Said Benrama je takođe meta "Stamford Bridža".



Marokanac je magičan ove sezone, ima petnaest golova i osam asistencija a tokom Instagram lajv uključenja dobio je 'čestitku' za uspešan transfer. Čestitka dolazi od strane Fahda Mufija, fudbalera sa kojim je Benrama igrao zajedno u Francuskoj.



Navodi se da je Brentford pristao na sumu od 30 miliona evra.



Biće prava mozgalica za Lamparda kako da uklopi sve novopridošlice napred, Pedro će pojačati Romu, Vilijan bi takođe mogao da napusti klub dok Temi Abraham isto nije siguran zbog svojih slabijih partija.



Kai Havertz agents told to Bayer Leverkusen he wants to leave the club if an “important bid” will arrive on next weeks.



Chelsea board have contacted Havertz agents and Kai “would like” Chelsea as next step because of the project - also Werner would push him to join. 🔵 #CFC