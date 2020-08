3+7 - Ovo su Mesijevih 10 uzroka zbog kojih će Barsa trpeti posledice!

Leo Mesi, kako pišu španski mediji sigurno ne namerava da se pojavi u Barseloni bez obzira na pretnje kaznom i tvrdnje Barselone da ima ugovor.



Navodno je otac otputovao u Kataloniju da pokuša da nađe dogovor, što Barselona odbija da prihvati pozivajući se na klauzulu od 700 miliona.



Ali, Mesijev advokatski tim je spremio tri razloga, tačnije stava na kojima će zastupati svoju tvrdnju da je ugovor prestao da važi.



Prvi je promena vremena, 10. jun do koga je mogao da raskine ugovor, nije važeći datum jer je sezona produžena, kažu u Mesijevom timu, oni računaju da mu ugovor ističe sutra.



Drugi je da ne postoji klauzula od 700 miliona i to sve veći broj ozbiljnih novinara smatra, iako je La Liga poručila da je klauzula na snazi. Barsa nije pokazala taj papir, jer on navodno ne proizilazi iz poslednjih ugovora koje je Leo potpisivao.



Na to se naslanja treći razlog, intervjui predsednika Barselone u kojima je priča da Mesi ima takav ugovor da može da napusti klub svakog leta, ako želi.



To će biti pravni osnov, a sportskih je, prema pisanju "Marke" sedam.







1. Mesi smatra da projekat Barselone nije ni ambiciozan, niti da će uspeti i ne želi da gubi vreme, smatra da mu nije mnogo ostalo.



2. Smena Valverdea je bila pucanj sebi u nogu od strane rukovodstva, kombinovano sa lažima da su to želeli igrači.



3. Mesi je ogorčen načinom na koji je klub podmetao fudbalerima i prebacivao odgovornost i krivicu na njih.



4. Prepucavanja Abidala sa Ćavijem, loš tertman legendi i plaćeni tekstovi u kojima su blaćeni igrači.



5. Mesija niko nije konsultovao, a od njega se tražilo da Barsu nosi na leđima. On nije običan igrač i klub je često od njega tražio savet, sada je gurnut u stranu.



6. Mesi veruje da je njegova era završena, da mu je klub to pokazao potezima u prelaznom roku i ne želi da bude kišobran za neuspeh Barse.



Sedmo poslednje su napadi na porodicu, poznati kao "Barsa gejt". Osim naručenih novinskih članaka protiv igrača, u nekoliko navrata je dikreditovana i porodica Argentinca, pre svega otac.



To je ukupno 10 uzroka koji će za posledicu imati po mnogima izvesan odlazak najboljeg igrača u istoriji kluba.