112 sekundi, kakva bitka oko Luisa Suareza!

Luis Suarez je bezbrižan, čeka. Neće odustati, Barsa mora da mu isplati poslednji cent od 15 miliona koliko treba da primi naredne sezone, inače neće otići.



Juve je ponudio Iguaina u zamenu, ali je Barsa odbila. "Pipita" takođe traži odštetu od Juventusa, ima ponude iz Katara, MLS, ali i iz nekoliko evropskih zemalja, njegov agent je rekao da samo dve stvari ne dolaze u obzir, jedna je da ostane u Italiji u drugom klubu, a druga da naravno zaigra za Boku.



Otkriveno je da je razgovor Kumana i Suareza telefonom trajao 112 sekundi, kada je Holanđanin saopštio Urugvajcu da na njega ne računa. Sam način je razbesneo Suareza, on neće otići ako mu Barsa ne plati ono što duguje.



Ima dve ponude.



Jedna je od Juventusa gde bi želeo da ode, kontaktirao je i Pavela Nedveda. Traži 10 miliona evra, plus 2 bonusa, da bude zajedno sa De Lihtom najplaćeniji u timu, posle naravno Ronalda. Poreski zakoni pogoduju Juventusu, s obzirom da Suarez nije igrao u Italiji, to bi značilo 15 miliona po godini bruto, toliko bi koštao i Džeko sa platom i obeštećenjem.











PSŽ ima jače finansijske adute, Nejmar ubeđuje Suareza koji može da dobije veći novac u Parizu, ali i dalje se nada da će završiti u Juventusu.



U svakom slučaju situacija je takva da mora prvo da reši stvari sa Barselonom, svima se žuri, a on može da čeka, kako rekosmo nema ništa protiv da ostane još sezonu, sedi na klupi i uzme 15 miliona evra.



Ovo će, bez ikakve sumnje biti jedna od priča transfer leta.