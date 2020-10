Sedmi teniser sveta je do 13. titule u karijeri stigao posle sat i 11 minuta igre. On je pre nedelju dana osvojio titulu na turniru Keln 1, kada je u finalu pobedio Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima.



I drugo finale u Kelnu Zverev je odigrao odlično. Od rezultata 2:2 u prvom setu osvojio je naredna četiri gema i tako stigao do 1:0 u setovima.



Švarcman je poveo sa 1:0 na početku drugog seta, ali je to bilo sve što je Argentinac uradio, pošto je Zverev osvojio narednih šest gemova za ubedljiv trijumf.



-