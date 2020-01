Zverev: "Mogu ja da kupujem automobile, ali ima kome je novac potrebniji"

Zverev se danas plasirao u polufinale Australijan opena u Melburnu, pošto je pobedio Švajcarca Stena Vavrinku sa 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.





"To je lako reći u prvom kolu, zar ne? I dalje je tako, nadam se da mogu to da ostvarim, održaću obećanje ako osvojim titulu", rekao je Zverev posle meča.



On se prvi put u karijeri plasirao u polufinale nekog grend slem turnira, a rekao je da ne misli samo o novcu.



"Uvek sam govorio da nisam osoba koja juri za novcem. Roditelji su me uvek učili da novcem treba da ostvarite stvari kako biste pomogli drugima, da pomognete ljudima kojima zaista treba novac. Za mene bi nagrada od četiri miliona australijskih dolara bila zaista lepa, možda bih mogao da kupim nekoliko automobila, ili nešto. Ali, ima ljudi kojima je novac zaista potreban za njihove domove, da obnove životinjski svet, kuće i živote koji su imali, pa je važnije da oni dobiju taj novac", naveo je Zverev.





Zverev će u polufinalu Australijan opena igrati protiv boljeg iz duela Španca Rafaela Nadala i Austrijanca Dominika Tima.