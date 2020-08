Kako je prethodno i najavljeno, teniski turnir u Madridu ove godine neće biti održan.Masters je trebalo da se igra u izmenjenom terminu od 12. do 20. septembra zbog pandemije koronavirusa, ali organizatori su odustali od te ideje.Prethodno je najbolji teniser sveta Novak Đoković najavio ovakvu mogućnost Turnir u Madridu igra se od 1. do 10. maja, ali je na preporuku lokalnih vlasti i medicinskih radnika prvo odložen, potom i otkazan.Naredne sezone masters u glavnom gradu Španije trajaće od 30. aprila do 9. maja.