Značajna promena na Australijan openu, Novaku će se sigurno dopasti!

Ovogodišnje izdanje Australijan opena na programu je od 8. do 21. februara, a na njemu ćemo videti jednu bitnu promenu.



Naime, organizatori turnira u Melburnu doneli su odluku da na mečevima nema linijskih sudija kako bi se smanjio rizik od pandemije koronavirusa.



Umesto njih, taj posao će obavljati "oko sokolovo" što smo imali prilike da vidimo i krajem prošle godine, ali će linijskih sudija ipak biti na kvalifikacijama koje se održavaju u Dohi i Dubaiju.



To će se sasvim sigurno dopasti najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću koji je prošle godine suspendovan sa US opena kada je slučajno pogodio jednu od linijskih sudija.



Upravo će srpski teniser i braniti trofej u Australiji.