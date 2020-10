Životne i teniske lekcije na ulicama Beograda - Noletov video obišao svet!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković boravi u Beogradu i puni baterije za nastavak sezone, ali usput nastavlja da oduševljava svoje fanove.



On je po ko zna koji put pokazao svoju veličinu, ovaj put je klincima na ulicama Beograda, pokazao neke teniske lekcije.



Novak je u večernjim satima ispred svoje zgrade na Novom Beogradu šetao psa Pjera, kada je naleteo na grupicu dečaka i devojčica koji su mu oduševljeno pritrčali.



Nole je odlučio da im posveti nekoliko dragocenih trenutaka i pokaže jednom mališanu kako se udara forhend.





Jedan od prolaznika sasvim slučajno bio je Adam Tatalović, član stručnog štaba naše košarkaške reprezentacije, koji je i objavio snimak na društvenim mrežama, uz sledeći opis:



"Ne dešava se često da vidite kako 'broj 1' svetskog tenisa drži časove klincima u kraju, dok šeta svog psa po Beogradu. Novak Đoković je apsolutno fascinantna ličnost, na terenu i van njega", poručio je on uz ovaj sjajan video.



Not often you see the #1 tennis player in the world giving lessons to kids in the neighborhood while out walking his dog in Belgrade! @DjokerNole is an absolute class act on and off the court! 🙏🏽🎾🇷🇸 @atptour @novakfoundation #humanity pic.twitter.com/UYY5boOZ1J