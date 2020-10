Zapamtite ime, Iga Švjontek! Tinejdžerka osvojila Rolan Garos bez izgubljenog seta!

Poljska teniserka Iga Švjontek osvojila je titulu na Otvorenom prvenstvu Francuske, pošto je danas u finalu pobedila Amerikanku Sofiju Kenin sa 6:4, 6:1.



Švjontek je tako postala prva Poljakinja koja je osvojila grend slem titulu u singlu, a do trofeja na Rolan Garosu stigla je na impresivan način pošto nije izgubila nijedan set.



Na drugoj strani, posle osvajanja Australijan opena, Kenin nije uspela da podigne i drugi grend slem trofej ove godine.



I za Švjontek i za Kenin ovo je bilo prvo finale Rolan Garosa.



Poljakinja je bolje počela meč, povela je sa 3:0, ali je šesta teniserka sveta uspela da se vrati i izjednači na 3:3. Švjontek je potom stigla do 5:3, servirala je za set i u tom gemu je propustila jednu set loptu. Kenin je smanjila na 5:4, ali je mlada Poljakinja u narednom gemu još jednom oduzela servis protivnici i povela sa 1:0.



Na početku drugog seta teniserke su razmenile po brejk, da bi pri rezultatu 2:1 za Poljakinju, Kenin zatražila medicinsku pomoć. Međutim, po povratku na teren Kenin je osvojila samo tri poena pa je 19-godišnja Švjontek stigla do najvećeg uspeha u karijeri.