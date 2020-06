Za Novaka je Federer najbolji svih vremena!

Pred početak Adria tura u Zadru, Novak Đoković je govorio o najboljima u tenisu svih vremena, a toj eliti svakako da i on pripada. Ipak, nije sebe svrstao u prvi plan.



"Možete očekivati bilo šta od Federera, pošto je on verovatno najbolji u istoriji", rekao je Novak.



Pitali su Novaka i da poredi najbolje tenisere svih vremena, a on je odgovorio da je to veoma teško.



"Izuzetno je teško porediti različite generacije. Na primer, šta bi se desilo da se Borg, koji je osvojio 11 grend slem titula, nije povukao u 26. godini", rekao je Novak Đoković danas u Zadru pred početak Adria tura koji se održava i u tom gradu.



Inače, Novak je istakao i da razmišlja da organizuje manifestaciju u saradnji sa Lukom Modrićem jednog dana, pošto su veoma dobri prijatelji.