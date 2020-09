Verdasko izbačen sa RG, odmah usledilo saopštenje: "Besan sam na organizatore!"

Koronavirus je naneo velike probleme organizatorima ATP turnira, to je i više nego očigledno.



Najnoviji primer igrača koji je istakao bes prema organizatorima jeste Fernando Verdasko.



On je bio pozitivan na koronavirus, ali mu nisu dali da ponovi test iako je on ubeđen da nema virus.



"Neću moći da se takmičim na Rolan Garosu ove godine. Veoma mi je žao zbog toga i apsolutno sam frustriran.







Želim da izrazim razočaranje, frustraciju i bes prema organizatorima Rolan Garosa, koji su mi oduzeli pravo da se takmičim na važnom turniru iako mi nisu pružili priliku da ponovim test i rezultat koji sam dobio i za koji sam ubeđen da je pogrešan", rekao je Verdasko.