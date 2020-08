Velika neizvesnost, hoće li Novak igrati u Njujorku?

Najbolji teniser sveta još uvek nije doneo konačnu odluku u vezi nastupa za predstojećem US Openu.



Masters u Njujorku biće održan od 31. avgusta do 13. septembra, a svi učesnici biće smešteni u posebnom "mehuru" i moraće da poštuju stroge mere zaštite. Turnir će se igrati bez prisustva publike i niko tokom turnira neće smeti da napušta karantin.



Iako je pojavila informacija da je Srbin potvrdio učešće u Njujorku, njegov PR tim je danas to demantovao.



"Novak Đoković još nije potvrdio učešće na US openu. Iako se nalazi na listi učesnika, to ne znači da će se pojaviti u Njujorku. Čim odluka bude doneta javnost će biti obaveštena", navodi se u saopštenju njegove PR službe.



Prethodno je svoj nastup otkazao i Rafael Nadal.