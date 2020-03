Već je izvesno, Federer će preskočiti RG?

Rodžer Federer bi mogao da propusti Rolan Garos, ponovo.



Bio bi to peti put u poslednjih šest godina da Federer propusti Rolan Garos, pošto je igrao samo 2019. godine kada je stigao do polufinala.



Šta je sada problem?



Pomeranje turnira, RG će se igrati krajem septembra i početkom oktobra, što Federeru ne odgovara jer ima za njega bitniji turnir.



U pitanju je Lejver kup, turnir koji je već rasprodat i koji će se igrati od 25. do 27. septembra. RG je na programu od 20. septembra.



"Lejver kup" se oglasio zvaničnim saopštenjem da će se igrati u zakazanom terminu.