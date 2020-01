Užas, Lajović spašavao meč-lopte, sve se raspalo za minut!

Benoa Per je savladao Dušana Lajovića sa 2:1 u setovima za vođstvo Francuza od 1:0. Lajović je poražen sa 2:6, 7:6 (6) i 4:6.





Lajović je vezao četiri poena za izjednačenje u setovima, a Per je polomio reket, bacio flašicu vode u teren, napravio je pravi haos između drugog i trećeg seta i činilo se da je Lajović bliži pobedi.

Izgledalo je jako loše, Per je odmah brejknuo Lajovića, poveo vrlo brzo uz dva brejka sa 1:4, pa je Lajović morao da se pomiri sa izgubljenim prvim setom vrlo brzo.Nije dobro počelo ni u drugom.Tada je Benoa Per poveo sa 2:0, vodio i sa 5:3, servirao za pobedu, ali je Lajović tada proigrao i uspeo da uzvrati brejk i da potom izjednači, što je dovelo i do taj-brejka.Nastala je prava drama u taj-brejku, Lajović je gubio sa 6:4, imao je Per dve meč-lopte, ali je kod prve promašio smeč za pobedu.U trećem setu bez brejka u startu, a prve brejk-lopte smo videli u 8. gemu kada je Lajović spasio čak dve za 4:4.