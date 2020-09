US Open - Osaka lako do četvrfinala, Rodžers eliminisala Kvitovu

Osaka, koja je pre godinu dana eliminisana u četvrtom kolu, do pete pobede protiv Kontevejt stigla je posle sat i 13 minuta igre.Japanka će u četvrtfinalu Ju Es Opena igrati protiv Amerikanke Šelbi Rodžers koja je eliminisala petu nositeljku, Čehinju Petru Kvitovu sa 7:6(5), 3:6, 7:6(6).Rodžers, 93. teniserka sveta, spasila je četiri meč lopte i do svog prvog četvrfinala na Ju Es Openu stigla je posle dva sata i 43 minuta igre.Osaka i Rodžers su do sada odigrale tri meča i sva tri puta slavila je američka teniserka.Kazahstanka Julija Putinceva je u osmini finala slavila protiv Hrvatice Petre Martić sa 6:3, 2:6, 6:4.Ona će u narednoj rundi igrati protiv domaće teniserke Dženifer Brejdi koja je na putu do svog prvog grend slem četvrtfinala pobedila Nemicu Anđelik Kerber sa 6:1, 6:4.