US open - Medvedev i Rubljov lako do osmine finala, ispali Hačanov i Bautista!

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva SAD, pošto je danas pobedio Amerikanca Džefrija Džona Volfa sa 6:3, 6:3, 6:2.







Peti teniser sveta je do pobede stigao posle sat i 48 minuta igre. On će u narednoj rundi Ju Es Opena igrati protiv pobednika meča u kojem se sastaju Frensis Tijafo i Marton Fučovič.



U osminu finala plasirao se i Andrej Rubljov. On je sa 6:0, 6:4, 6:0 bio bolji od Italijana Salvatorea Karusa i za mesto u četvrtfinalu boriće se protiv Italijana Matea Beretinija koji je u tri seta eliminisao Norvežanina Kaspera Ruda (6:4, 6:4, 6:2).



Australijanac Aleks De Minor pobedio je Rusa Karena Hačanova posle tri sata borbe u pet setova - 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1.



Naredni protivnik Australijanca biće Kanađanin Vasek Pospišil koji je iznenadio 11. igrača sveta, Španca Pabla Karenja Bustu i slavio sa 7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2.



