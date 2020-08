US Open - Još otkaza...

Ruska teniserka Anastasija Pavljučenkova izjavila je danas da neće učestvovati na ovogodišnjem Otvorenom prvenstvu SAD.



Pavljučenkova se tako pridružila braniocu trofeja Rafaelu Nadalu i prvoj teniserki sveta Ešli Barti koji su među igračima koji neće putovati za Njujork.



Ona se na taj potez odlučila jer organizatori turnira ne mogu da joj garantuju bezbednost usled pandemije korona virusa.



"Mnogo sam razmišljala i odlučila sam da ove godine ne igram US Open. Nije bilo lako jer u celoj karijeri nisam propustila nijedan grend slem", napisala je Pavljučenkova na društvenim mrežama.



"Glavni razlog je nesigurnost, US Open ne daje nikakve garancije i u takvim uslovima se ne osećam prijatno da putujem u SAD", dodala je ona.



Otvoreno prvenstvo SAD na programu je od 31. avgusta do 12. septembra.