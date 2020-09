Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je večeras pobedio Hrvata Bornu Ćorića sa 1:6, 7:6(6), 7:6(1), 6:3.







Sedmi teniser sveta je do svog drugog Gren Slem polufinala, a prvog u Njujorku, stigao posle tri sata i 24 minuta igre.



Bio je ovo peti međusobni susret Zvereva i Ćorića i druga pobeda nemačkog tenisera. Takođe, Zverev je izgubio sva tri prethodna taj-brejka protiv Ćorića, ali je večeras našao rešenje i za to.



Zverev će se za plasman u finale US opena boriti protiv Pabla Karenjo-Buste, koji je u pet setova savladao Denisa Šapovalova (3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3).



-