US Open - Ćorić preko Topmsona do četvrtfinala, Šapovalov okrenuo Gofana!

Kanadski teniser Denis Šapovalov plasirao se u svoje prvo grend slem četvrtfinale, pošto je prošle noći u osmini finala Otvorenog prvenstva SAD pobedio Belgijanca Davida Gofana sa 6:7(0), 6:3, 6:4, 6:3.Ovaj 21-godišnji teniser ujedno je postao i prvi Kanađanin koji je stigao do najboljih osam u istoriji Ju Es Opena.Šapovalov će u četvrtfinalu igrati protiv Španca Pabla Karenja Buste koji je do te runde stigao nakon diskvalifikacije prvog tenisera sveta Novaka Đokovića koji je slučajno lopticom pogodio linijskog sudiju.Plasman u prvo grend slem četvrtfinale u karijeri prošle noći obezbedio je i hrvatski teniser Borna Ćorić. On je u osmini finala bio bolji od Australijanca Džordana Tompsona sa 7:5, 6:1, 6:3 posle dva sata i deset minuta igre.Za plasman u polufinale Ju Es Opena Ćorić će se boriti sa Nemcom Aleksanderom Zverevim.