US Open - Četvrti dan rezervisan za Kecmanovića, na teren protiv 11. na svetu!

Četvrtog dana US Opena od srpskih tenisera na teren će samo Miomir Kecmanović.



On će u drugom kolu turnira odmeriti snage sa Špancem Robertom Bautistom Agutom, meč na terenu broj 12 počinje od 17 časova.



Kecmanović je na startu turnira eliminisao Italijana Đanluku Mađera, ali će sada pred sobom imati mnogo teži zadatak.



Bautista Agut je 11. teniser sveta, a u prvom kolu je savladao Tenisa Sandgrena.



Kecmanović i Bautista Agut do sada su odigrali samo jedan meč, prošle godine na mastersu u Sinsinatiju, Španac je bio ubedljiv - 6:1, 6:2, a sada Kecmanović, 47. teniser sveta, ima priliku da se revanšira.