U Madridu ne odustaju, tenis po svaku cenu, igraće i Novak?

Organizatori teniskog turnira u Madridu saopštili su danas da će krajem aprila održati virutelni turnir, koji će, iz svojih domova, igrati najbolji svetski igrači.Turnir u Madridu jedan je od više od 30 profesionalnih turnira odloženih ili otkazanih zbog pandemije korona virusa.Zbog toga se planira virtuelni turnir od 27. do 30. aprila, pa će igrači umesto reketa u rukama držati džojstike. Najavljeno je učešće "najvećih svetskih zvezda", koje će igrati iz svojih domova.Nagradni fond u muškoj i ženskoj konkurenciji je po 150.000 evra, a pobednici turnira će odlučiti koliko žele da doniraju teniserima koji imaju finansijske probleme zbog odlaganja turnira. Dodatnih 50.000 dolara biće dodato kako bi se umanjio uticaj pandemije.Lista učesnika biće objavljena u dogledno vreme.Turnir u Madridu trebalo je da se igra od 1. do 10. maja, ali je cela sezona na šljaci otkazana zbog pandemije. Tenis se neće igrati najmanje do 13. jula.Grend slem turnir Vimbldon je otkazan, dok je Rolan Garos pomeren sa maja na septembar.