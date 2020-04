Totalno ludilo u tenisu, organizatori pali na ispitu, OPET odlažu Rolan Garos!

Ne odustaju u Parizu.



Žele po svaku cenu da održe drugi gren slem u sezoni, Rolan Garos. On je prvobitno pomeren na 20. septembar, ali će doći do novog odlaganja.



Kako prenose inostrani mediji, Garos će biti odigran od 27. septembra, a razlog za sedmodnevno odlaganje je taj što je po sadašnjem kalendaru razmak između dva gren slem turnira (US opena i Rolan Garosa) svega sedam dana.



Ipak, i pored svega ovoga izvesno je da do turnira neće ni doći zbog pandemije koronavirusa.



Inače, Vimbldon je već otkazan, a izgledno je da će Australijan open biti jedini gren slem turnir u godini.