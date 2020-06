Tipsarević: "Veliki posao je iza nas, ali i ispred"

Bivši srpski teniser Janko Tipsarević rekao je danas da je napravljeno više planova vezanih za turnir "Eastern European Championship".







"Napravili smo mnogo planova: C, D, E i F ako nešto krene po zlu. Napravili smo rekapitulaciju svega, poslužilo nas je i vreme. Svi igrači su prezadovoljni, imaju sve što im je potrebno za ovaj period od šest nedelja. Ponosan sam na to što se ne pravi razlika izmedju nekoga ko je tipa 30. na svetu kao Filip i onih koji su niže rangirani", rekao je Tipsarević na konferenciji za novinare.



Turnir je počeo 15. juna i trajaće u narednih pet nedelja na terenima Sportskog centra Olimp.



Tipsarević je dodao da je to ambiciozan projekat i da je veliki posao iza, ali i ispred njega i ostalih koji učestvuju u organizaciji turnira.







"Ideja je nastala posle otkazivanja Indijan Velsa. Bio sam stalno u komunikaciji sa partnerima iz Kine koji su nas upozorili da korona nije za potcenjivanje i da ce sigurno doći u Evropu. Razmišljali smo da probamo da napravimo nesto kako bi tenis nastavio da živi iako se otkazuju turniri. Srbija se dobro nosila sa koronom, tako da su momci i devojke iz regiona pristali da igraju tenis. Pretpostavka je bila, da ako ne bude drugog talasa, krene i avio prevoz tako da su se priključili i ostali kako bi imali što više mečeva pred nastavak sezone. Prva nedelja takmičenja je bila uspešna, bio je mali broj otkaza što je normalno", naveo je Tipsarević.



On je zahvalio sponzorima koji su "deo priče" i igračima koji su se odazvali.



Filip Krajinović je rekao da su od njega velika očekivanja.



"Kao i uvek, očekivanja od mene su velika. Iza mene je prelep vikend kod Novaka Djokovića na Adria Tour-u, tako da ulazim spreman za Jankov turnir. Srećan sam što su se svi odazvali. Janko je moj trener, tako da će imati pritisak i on, ali i ja jer igram u klubu gde treniram", kazao je Krajinović.