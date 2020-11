Tim presrećan posle pobede, otkrio recept ranjivosti Rafe

Austrijski teniser Dominik Tim rekao je da je meč protiv Rafaela Nadala jedan od boljih koje je odigrao i da se približio prošlogodišnjem duelu iz Londona protiv Novaka Đokovića.







"U zatvorenom i na tvrdoj podlozi - ovo je verovatno jedan od boljih mečeva koje sam ikad odigrao. Ovaj meč se približio prošlogodišnjem protiv Novaka (Djokovića) ovde. Sada želim da uživam u pobedi i da pokušam da održim ovaj nivo do četvrtka" - rekao je Tim.



Tim je pobedio danas Nadala sa 7:6(7), 7:6(4) i tako upisao i drugu pobedu na Završnom mastersu u Londonu.



"Bio je sjajan meč od prvog do poslednjeg poena. Imao sam sreće što sam dobio taj prvi set. Gubio sam 2:5 u taj-brejku. Protiv Rafe je dobro dobiti prvi set, ali on i posle toga igra 100 odsto. Znao sam da sam možda u maloj prednosti posle prvog seta, ali morao sam da ostanem super fokusiran" - rekao je Tim.



Tim će u četvrtak protiv Andreja Rubljova pokušati da upiše 300. pobedu u karijeri. Treći igrač sveta je izgubio prethodna dva meča protiv Rusa.



Nadal, koji je u prvom kolu pobedio Rubljova, u četvrak će igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa.