Tim će posebno pamtiti ovaj dan, ali jedna stvar ga posebno zbunjuje

Najbolji austrijski teniser Dominik Tim posebno će pamtiti ovaj 21. novembar pošto je osim pobede nad Novakom Đokovićem i plasmana u finale Zavrpšnog mastersa u Londonu stigao i do impozantne statstike.



Treći teniser sveta je nakon trijumfa nad Novakom kompletirao po pet pobeda nad svakim od članova velike trojke.



Nakon meča je reča da ovakvi susreti uvek predstavljaju neku dozu bliskosti.



"Na kraju pobedi uvek onaj ko je imao više sreće. Ja sam bio taj kome je ona bila naklonjenija u taj-brejku trećeg seta. Igrao sam na ivici kada je Novak poveo sa 4:0. Išao sam na svaki šut i svaki mi se isplatio. To je zadivljujuće" - rekao je Tim nakon meča.



Istakao je da je ovo bila pre svega mentalna bitka.



"U taj-brejku drugog seta nisam bio mentalno jak. Bio sam previše stegnut kada sam imao dve meč lopte na svoj servis. Prvi je bio dupla greška, a u drugom sam bio previše u grču. Mislim da sam posle prvog većeg trofeja u Njujorku postao znatno smireniji, ali pretpostavljam da je to bila greška" - rekao je Tim.



Ova pobeda će osim po plasmanu u finale ostati upamćena i po velikoj statistici.



"Bila je ovo moja 300. pobeda čime sam oduševljen. Ujedno sam svakog od članova velike trojke pobedio po pet puta. To je nešto veliko za mene. Super lepa statistika" - rekao je Tim.



Najbolji austrijski sportista u godini na izmaku će se u nedelju boriti za poslednji trofej u sezoni protiv boljeg iz meča između Danila Medvedeva i Rafaela Nadala.