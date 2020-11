Teniska "revolucija" podelila Đokovića i Nadala

I pored toga, njihovi stavovi u vezi "Hok-aj" sistema na završnom turniru u Londonu su različiti.



Najbolji teniser sveta podržao je ovu inicijativu organizatora.



"Uz sve moje poštovanje prema tradiciji i kulturi ovog sporta, kada je reč o ljudima koji su prisutni na terenu, uključujući i linijske sudije, ne vidim zašto svaki turnir na svetu u ovoj tehnološkoj eri ne bi koristio „hok-aj“. Tehnologija je puno napredovala, nema razloga da držimo sudije na terenu. To je moje mišljenje. Istina, tehnologija je skupa, ali moramo da napredujemo i nema smisla više da imamo linijske sudije. Skupljači loptica treba da ostanu", smatra Novak.



Sa druge strane, Nadal ima drugačije mišljenje.



"Svako ima pravo na mišljenje, ne želim da stvaram svađu. Volim kada teren izgleda tradicionalno, sa linijskim sudijama, ali video sam šta je Đoković rekao na Rolan Garosu, kako on smatra da nisu potrebni. Ne mislim da je jedan stav bolji od drugog, svako ima pravo na svoju viziju sporta. Lično više volim kada su sudije tu, ali čovek mora da se navikne na sve okolnosti.



Ako me pitate šta bih voleo da vidim u budućnosti, verujem da ima prostora za napredak u našem sportu jer se nije puno menjao već 50 godina. To je realnost, ali mislim da ova promena ne poboljšava naš sport. Ako idemo u tom smeru, onda nam ne treba ni glavni sudija. Smatram da ljudski faktor mora da bude prisutan u tenisu", istakao je Nadal.