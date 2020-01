Teniseri zbunjeni, šta će biti sa Australijan openom?

Organizatori prvog grend slem turnira u sezoni, Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, saopštili su danas da ne očekuju da će doći do odlaganja tog teniskog turnira, uprkos velikim požarima u toj zemlji.



U katastrofalnim požarima poginule su najmanje 24 osobe, skoro pola miliona životinja i izgoreli su milioni hektara. Vazduh u Melburnu je dostigao "vrlo nezdrav" nivo, ali su organizatori Australijan opena uveli "dodatne mere", kako bi osigurali održavanje turnira, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



"Prognoza je dobra. Ne očekujemo odlaganja i uveli smo dodatne mere kako bi Australijan open počeo prema rasporedu. Kao i uvek, zdravlje i bezbednost igrača, kao i zaposlenih i navijača je prioritet. Imamo dodatna sredstva za analizu, nadgledanje i logistiku. Na licu mesta će meteorološki stručnjaci i stručnjaci za kvalitet vazduha analizirati sve podatke i u realnom vremenu proceniti kvalitet vazduha u Melburn parku", rekao je direktor turnira Kreg Tili.



Takmičenje na Australijan openu počinje 20. januara, a kvalifikacije 14.



"Mi uvek blisko sarađujemo sa našim medicinskim osobljem i drugim lokalnim stručnjacima. Te informacije će se koristiti na sličan način kao kada se bavimo ekstremnim vremenskim prilikama, kao što su vrućina i kiša", dodao je Tili.



Vidljivost u Melburnu je u nekim delovima grada i okolnim područjima manja od jednog kilometra, saopšteno je iz Biroa za meteorologiju Viktorije.



Kvalitet vazduha dostigao je u ponedeljak indeks 213, a očitavanja iznad 200 smatraju se "vrlo nezdravim".



"Imamo veliku sreću da na Melburn parku imamo tri stadiona sa krovom i osam zatvorenih terena. To nam je omogućilo da već nekoliko godina vremenske prilike ne utiču na Australijan open. Iako su uslovi sa kojima se trenutno susrećemo neobični, oni nisu ništa u poredjenju sa patnjom koju mnogi doživaljavaju širom Australije", naveo je Tili.



On je dodao da će organizatori iskoristiti takmičenje kako bi prikupili novac i pomogli ugroženima.



Brojni teniseri, među kojima Novak Djoković, Nik Kirojs, Marija Šarapova i Ešli Barti su obećali finansijsku pomoć.



Titule na Australijan openu brane Novak Djoković i Naomi Osaka.