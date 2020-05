Tenis u Srbiji se nastavlja, uskoro kreću i profesionalni turniri

U konkurenciji seniora od 30. maja 2020. startuje serija od šest turnira koji će se igrati za novčane nagrade. Fond nagrada za muškarce iznosi 2.550 evra, za žene 1.835 evra.



Osam najboljih igrača u obe konkurencije nastupaće na Mastersu koji će se igrati od 14. do 16. avgusta 2020. na terenima Teniskog centra Novak.



Pored seniora, TSS će organizovati i seriju turnira (tri turnira i Masters) u konkurencijama od 12 do 18 godina.



I ova serija turnira kreće od 30. maja, dok je Masters za ove cikluse predviđen od 17. do 19. jula 2020.



Kako se navodi, TSS želi da organizacijom ovih turnira omogući igračima kvalitetne mečeve kako bi spremni dočekali nastavak teniske sezone.



Takmičarski odbor TSS danas će raspisati konkurs za organizaciju tih turnira, a kalendar takmičenja će biti objavljen do kraja nedelje.