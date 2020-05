Tenis ne odustaje, opcije postoje!

Uprkos rastućoj mogućnosti potpunog otkazivanja profesionalnog tenisa ove godine zbog pandemije korona virusa, predsednik Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP) Andrea Gaudenci i dalje ne želi da odustane od 2020. godine.



Teniska sezona suspendovana je početkom marta i neće se nastaviti najmanje do polovine jula. Vimbldon je otkazan, Rolan Garos je pomeren za septembar, dok je status Ju Es Opena još neizvestan.



Mnogi teniseri, među kojima i Rafael Nadal izrazili su sumnju da će se tenis uopšte vraćati ove godine.



"Bilo bi nerazumno sada otkazati sve. Niko ne zna šta će se desiti, želimo da budemo optimisti. Očigledno je da postoji niz opcija, kao što je igranje bez navijača ili kako se nositi s ograničenjima u putovanjima. Ali, nismo donosili te odluke do sada jer su sve to hipotetički scenariji", rekao je Gaudenci.